Sortie de promo de l’EOGN : La gendarmerie forme et outille 33 officiers.

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba a présidé, ce jeudi 18 juillet, la cérémonie de remise d’épaulettes de la sortie de la 11ème promotion « Colonel Foulah Baldé » du cours de formation de l’école des officiers de la gendarmerie Nationale. Cette cérémonie traditionnelle marque la fin des deux années de scolarité des élèves officiers de la gendarmerie nationale. « Trente-trois (33) officiers sont formés et outillés dans la pure tradition de l’institution, c’est à dire dans la discipline, la rigueur et le respect de la dignité humaine » souligne le Commandant de l’école des officiers de la gendarmerie nationale, Amacodou Fall. A sa prise de parole, le ministre Sidiki Kaba a invité les officiers sortants à garder en mémoire ces années passées à L’EOGN avec les formateurs et à se souvenir des enseignements qu’ils ont reçus tout au long de cette formation.