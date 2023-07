Sortie de Macky Sall sur sa candidature ce lundi : Quel choix pour un Sénégal à la croisée des chemins?

Depuis sa réélection en 2019, la question sur un 3e mandat est agitée de manière récurrente dans l’espace politique sénégalais.

Aussi, à l’occasion d'un traditionnel discours à la nation, le chef de l’État Macky Sall, répondant à question d’un journaliste, a préféré entretenir le flou. « Ma réponse ne sera ni Oui, ni Non. La question est évoquée depuis plusieurs années, avant les élections et à la même époque l’année dernière. »



Macky Sall est d'avis que « quelle que soit sa réponse, le débat sur le mandat ne sera pas terminé. » Le Président Macky Sall avait même motivé son choix en disant que si jamais il déclarait sa non-candidature, son gouvernement « baisserait les bras », précisant que les autres questions relatives à l’économie, à la société, entre autres, sont plus importantes que le mandat. Il conclut que l’heure n’est pas encore à ce débat. Et s’il déclare sa candidature, plusieurs acteurs politiques ayant des ambitions présidentielles auront du fil à retordre car, ils se projetteront vers les rendez-vous électoraux. Il faut même se rappeler que le président de la république avait invité tous ses soutiens à se concentrer sur son nouveau slogan du « Fast Track » et éviter de se divertir par une question de mandat qui n’est pas encore à l’ordre du jour. Une série de sanctions s’abattra du reste sur tous ceux qui dans son camp, se hasarderont à évoquer le sujet.





La position de Macky Sall sur le « Ni Oui Ni Non » ne laissera pas le choix également, à cette opposition qui n’hésite pas à l'utiliser comme une arme redoutable pour faire face au président de la République et combattre son régime. Ce clair-obscur du successeur de Abdoulaye Wade est jugé par l‘opposition comme une option pour berner les sénégalais. Même en s’exprimant dans certains médias internationaux à l’instar du journal français « L’Express », Macky Sall enfonce davantage ceux qui l’attendent sur la question du « Ni Oui Ni Non ».



Le président de la république a-t-il rendez-vous avec l’histoire ?



« Mon combat et ma fierté, c’est de vous conduire vers la victoire. » C’est ce qu’il a confié aux élus qu’il recevait ce samedi lors d’une rencontre pendant laquelle, une pétition pour un troisième mandat lui a été présentée.



En fin stratège, le président Macky Sall demeure imprévisible sur la question. Toutefois, le président de la République semble assez conscient des enjeux de l’heure pour pouvoir prendre le choix qui s’impose. Ce qui demeure constant, c’est que le chef de l’État a bien pris le temps d’écouter les voix dissonantes qui se sont exprimées sur le sujet.



Sa sortie sur sa candidature éventuelle sera libre et assumée, comme il l’a souvent expliqué lors de ses différentes sorties.





Macky Sall est bien attendu sur le choix qu’il faudra avancer. Mais de quel choix s'agirait-il ? Serait-ce un choix motivé par ses inquiétudes pour le futur du Sénégal dans un contexte où les ressources du pétrole et du gaz vont être exploitées ? Aurons-nous droit à un choix motivé par le contexte socio-politique ?



Les maires et présidents de Conseil départemental de la mouvance ont déjà donné officiellement leur position au président Macky Sall. Le patron de Benno Bokk Yakaar qui donne rendez-vous ce lundi dans une déclaration à la nation, est plus qu’attendu pour enfin mettre un terme à un « Ni Oui Ni Non »...