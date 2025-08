Sonko éclipse le FMI : « Ce que nous présentons n’attend rien de personne »

Lors de la présentation du plan de redressement économique et social "Jubbanti Koom", ce vendredi 1er août 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a pris ses distances avec les institutions financières internationales.



"Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer à attendre le salut de l’extérieur. L’Afrique doit évoluer et le Sénégal doit évoluer", a-t-il déclaré, affirmant que le gouvernement n'attend rien du Fonds Monétaire International (FMI).



Un plan porté par le peuple sénégalais

Selon le chef du gouvernement, "ce que nous présentons aujourd’hui n’attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais lui-même". C'est dans cet esprit que le Premier ministre a demandé et obtenu l'autorisation du Président pour former une équipe à la Primature, regroupant l’essentiel des ministères concernés par l'élaboration de ce plan.



Ousmane Sonko a ainsi félicité les "co-fonctionnaires" qui ont œuvré à la conception de ce plan de redressement.