Sonko aux Patriotes : « Nous faisons face à un système qui n’est pas encore mort, c’est cette classe politique, une bonne partie de la presse et de la société civile ».

Le leader des Patriotes, Ousmane Sonko, s’est encore prononcé sur ce qu’il appelle sa vision du système qu’il veut coûte-que-coûte liquider. Ses adversaires politiques, la presse et la société civile ont émaillé son discours lors du grand meeting de Pastef qui s’est tenu à Guédiawaye. « Ce que je veux rappeler aux Patriotes, c’est que nous faisons face à un système qui n’est pas encore mort », a lancé Sonko. Qui ajoute : « C’est cette classe politique, une partie de la presse sénégalaise et une bonne partie de la société civile qui est en période de traite que lorsqu’il y a des élections. » Pour étayer son propos, le leader de Pastef explique : « Les partenaires de la société civile qui sont à l’étranger profitent de la période électorale pour se frotter les mains ; et pire, elle essaye de manipuler la conscience des populations en faisant tout pour renvoyer les gens dos-à-dos. Que cette partie de la société civile qui se rendait au Palais de la République pour se remplir les poches sache que ce genre de pratique est révolu. « Nous n’allons plus permettre que l’argent du contribuable soit gaspillé », avertit-il.