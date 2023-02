Sonko accuse : « Ces forces de sécurité voulaient nous faire passer par le tunnel où se trouvaient des milices prêtes à nous asphyxier… »

C’est une journée en réalité, infernale que le président du parti africain du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité a connu entre son domicile, Keur Gorgui et le tribunal de Dakar. Ousmane Sonko, qui a quitté sa maison aux environs de 9h a été accompagné par quelques-uns de ses avocats et ses gardes du corps naturellement. Les premiers couacs ont été déjà signalés dès son arrivée au niveau du rond-point de la cité Keur Gorgui. En effet, une voiture des éléments de sécurité a heurté l’une des voitures de Ousmane Sonko. Ce dernier, sorti s’enquérir de la situation, a pété les plombs. Mais finalement, est retourné dans sa voiture pour continuer le trajet.



Une fois au tribunal de Dakar, Ousmane Sonko revient sur le déroulement de l’audience sur l’affaire Prodac : « Tout convergeait vers un renvoi comme l’ont demandé mes avocats. Nous avons vu néanmoins un barreau debout pour la sauvegarde de la justice. Comme je vous l’ai dit précédemment, c’est un dossier qui ne peut aucunement me condamner », a servi le leader des patriotes qui invite au respect des principes et fondamentaux de la justice.



Sur le chemin du retour, Ousmane Sonko regrette que son cortège soit arrêté pour lui imposer de passer par un autre chemin que celui qui était tracé par les forces de l’ordre. « Notre déplacement n’a pas nécessité des jets de grenades lacrymogènes. Les forces de sécurité voulaient nous imposer de passer par le tunnel. C’était un piège. Ce n’était pas leur rôle en tant que force de l’ordre. Par contre, elles devraient s’occuper de ces nervis qui étaient prêts pour avoir notre peau moi et ceux qui m’accompagnent », s’indigne Ousmane Sonko qui avertit qu’il ne cèdera jamais à cette tentative d’intimidation.