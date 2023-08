Sonatel renforce son dispositif au Grand Magal de Touba

Touba, 22 août 2023 – Pour la réussite du Grand Magal de Touba 2023, le Groupe Sonatel augmente son dispositif technique mis en place pour le bon déroulement des communications et renouvelle son soutien au comité d’organisation dans le cadre de sa politique RSE.



Le renforcement du dispositif de Touba cette année, se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec une couverture mobile accentuée sur 28 nouveaux sites et 54 rajouts de technologies sur les sites existants de Touba. De même, la couverture réseau en 4G++ de l’autoroute « Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de crédit de communications gratuites illimix pour le comité d’organisation ainsi que le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Grand Magal.

Le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel s’intensifie cette année avec une contribution de 300 millions de FCFA faite par la Fondation Sonatel pour les travaux de connectivité de l’Université de Touba ainsi que 2 ambulances offertes. L’approvisionnement en eau potable dans la ville sera maintenu avec le don de 50 bâches d’eau de 5m3.



Des ateliers de formation et acculturation au numérique par Orange Digital Center pour les jeunes de Touba, les Daaras, les journalistes ou encore des porteurs de projets sont également prévus.



De même, un appui sera fait à la Commission Hygiène & Environnement du Magal dans le cadre de la politique de gestion des déchets avec un don de matériel d’assainissement. Tout ceci vient en sus des traditionnels « berndel ak Orange » avec une innovation généreuse de Orange Money cette année qui met à disposition du grand public des bus climatisés et installe des « Wagnou Magal » pour offrir des repas.



Ce dispositif a pour objectif d’être au plus près des populations dans une démarche de toujours « Amal Ñjariñ Askan Wi ».











Densification des réseaux mobiles



Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans tous les domaines (services voix, SMS, internet, Orange Money) :



• Très haut débit mobile : généralisation de la 4G++ pour offrir une vitesse de connexion et plus de confort utilisateur. C’est respectivement 28 nouveaux sites 2G/3G/4G+ rajoutés cette année au dispositif technique du Magal et 54 ajouts de technologies sur des sites existants de Touba (rajout de couche LTE2600). Toutes ces opérations traduisent de fortes hausses de capacités pour renforcer la couverture et préparer le réseau au pic de trafic attendu le jour de l’évènement. Ceci se matérialisera avec un total de 492 stations 2G/3G+/4G++ pour la couverture de la zone Magal.

• Data mobile : renforcement des capacités afin de permettre aux clients pèlerins d’avoir un confort sur l’internet mobile et de partager ces moments de ferveurs avec leurs proches partout à travers le monde



• Bande passante internet : extension effectuée avec 3 liens supplémentaires



• Sécurisation réseau Transport IP : augmentation des capacités et amélioration de la sécurisation du réseau de transport/IP avec des opérations effectuées comme suit : doublement de la capacité de la boucle intra-Touba et rajout d’une 4ème sortie sur le backbone région



• Wifi gratuit : 54 Access Points Wifi pour améliorer l’expérience client sur l’internet mobile dans les zones de forte affluence (Grande Mosquée, Résidence Cheikhoul Khadim, Résidence du Khalife (Darou Miname), Touba Ndindy



• Fibre Optique : Extension réseau FTTH, très haut débit pouvant aller jusqu’à 1 Giga.



• Connectivité Haut débit : Renforcement de la connectivité très haut débit avec le déploiement de 10 liaisons spécialisées notamment pour permettre une retransmission en direct du colloque international sur le Mouridisme à travers le monde entier.



Par ailleurs, Sonatel a mis en place un dispositif opérationnel sur 5 volets dans le but d’assurer une très haute disponibilité du réseau à Touba :



• Surveillance renforcée du périmètre technique de l’événement (axes routiers et intérieur de la ville sainte).

• Test sur les numéros d’urgence (Numéro vert Gendarmerie, Numéro vert MSAS, Hôpitaux dans la zone)

• Dispositif de prise en charge des plaintes clients via les différents canaux, y compris ARTP SAMA RESEAU.

• Une équipe de parcours de mesures sur Touba (avant, pendant et après l’événement)

• Astreinte technique/dispositif d’intervention rapprochée.





Engagement citoyen renouvelé



Connectivité de L’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba



Dans le cadre de sa politique de mécénat dans le domaine de l’Education, la Fondation Sonatel va contribuer aux travaux de connectivité de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Un dispositif technique qui permettra le bon déroulement des cours. L’annonce a été faite le 16 août 2023 lors de la rencontre avec Serigne Ahmadou Badawiou Mbacké, recteur de l’université, Serigne Mame Thierno Mbacké, coordonnateur des Travaux de l’Université de Touba, et une délégation du Comité de Direction de Sonatel. Cette entrevue, suivie d’une visite, a permis de mieux appréhender l’état des travaux de connectivité sur le site, dont le financement par la Fondation Sonatel est de près de 300 millions FCFA.









Partenariat avec Hizbut Tarqiyyah



Sonatel par le biais de sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise a mis à la disposition de Hizbut Tarqiyyah dans le cadre du partenariat, 25 ordinateurs et une connectivité haut débit gratuite affectés à la bibliothèque dédiée aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba (Keurou Khassideu Yi).





Mise à disposition de 50 bâches d’eau et de 2 ambulances



Cette année, Sonatel pérennise l’action à fort impact social du don de 50 bâches à eau de 5m3 afin de satisfaire les populations et les pèlerins en accès à l’eau potable.

Une nouveauté est à noter à travers la Fondation Sonatel qui offre 2 ambulances médicalisées dont une à l’Hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba et la seconde au Centre de Santé de Diémoul situé à Darou Khoudoss pour participer à renforcer le dispositif médical.



Disponibilité des produits renforcée



L’accessibilité des produits orange renforcée par 5 agences mobiles, 100 tabliers et 400 vendeurs terrains déployés ainsi que l’ouverture de l’agence de Ndame le jour du Magal pour prendre en charge, en continu, les besoins des clients.





Ateliers de formation et acculturation au numérique par Orange Digital Center



Cette année dans une volonté de toujours permettre aux populations d’être imprégnées au numérique, Orange Digital Center va lancer la semaine précédant le Magal la 2ème saison de TECH KI. Seront proposés des ateliers « supercoder » aux jeunes de Touba, des ateliers d’initiation au numérique dans les Daaras et une sensibilisation à destination des artisans, femmes et porteurs de projets.





Distribution d’eau Kirène et de repas : + de 220 000 bouteilles



Sonatel, accompagné de son partenaire Kirène, a reconduit ses actions de distribution d’eau en mettant à disposition des familles religieuses 220 000 bouteilles d’eau dans les sites d’accueil. Dans le cadre de ses actions RSE, Sonatel continue à perpétuer son action dénommée “BERNDEL AK ORANGE” avec les « Marmites du Cœur ».

La gestion des déchets est un volet important pour le Magal compte tenu du nombre important de visiteurs, un support sera apporté par Sonatel dans le cadre du programme « And Defar Sunu Gox » pour l’appui en matériel d’assainissement à la Commission Hygiène et Environnement du Magal.





Accompagnement « générosité » Orange Money



Ce Magal 2023 est marqué par des initiatives généreuses pour accompagner les clients. De grands bus climatisés sont mis à disposition du grand public pour assurer leur transport aller-retour gratuitement mais aussi de certains Dahiras. Une grande caravane sillonnera Touba et ses alentours pour la distribution de denrées alimentaires avec comme innovation sur cette édition l’installation de 3 « Wagnou Magal » ak Bernel Orange Money qui offrent des repas les 17 & 18 Safar dans les quartiers de Touba, Thiawène, Darou Sow et Sam Serigne Bara.

Liaisons Internet spécialisées pour la diffusion de l’évènement en direct



Sonatel a mis également à la disposition du Comité d’Organisation des liaisons spécialisées Internet (LS) ainsi que des accès ADSL pour la retransmission en direct du Magal et des évènements associés sur Internet.

Pour faciliter la coordination aux membres du comité d’organisation, Sonatel leur a fourni également des forfaits Illimix pour leur permettre de communiquer facilement et de bien coordonner les actions.





Espaces Presse connectés pour faciliter les communications aux média



Cette année, Sonatel connecte gracieusement les maisons et « espaces Presse » mis en place par le comité d’organisation du Magal. Ce dispositif est fonctionnel sur les sites d’hébergement des journalistes, aménagé par le Comité d’organisation du Magal avec un accès Internet WIFI, utile à la couverture médiatique de l’évènement : lignes ADSL 10 Mega Max. La participation financière à la restauration des journalistes dans les espaces Presse est également renouvelée. Les journalistes bénéficieront également d’un atelier de sensibilisation et formation aux outils du numérique au niveau de l’espace presse de Sonatel du 02 au 06 septembre.





Entreprise citoyenne, Sonatel réaffirme, à travers ce dispositif, sa volonté de participer à la réussite du grand Magal de Touba 2023.



#AmalÑjariñAskanWi