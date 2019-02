Son meeting annulé : APR Dakar-Plateau se plie à la décision préfectorale

C’est un exemple de civisme et de responsabilité que les militants de l’Apr Dakar-Plateau viennent de montrer. En effet, il était prévu d’organiser un méga meeting de soutien au candidat Macky Sall aujourd’hui devant la maison de leur bienfaitrice Me Dior Diagne. Mais cet événement n’a pas finalement eu lieu. L’arrêté Ousmane Ngom est passé par là. En bons citoyens, ils ont aussi accepté la décision du Préfet d’annuler le programme, car aucune manifestation n’est autorisée en centre-ville. Ils se sont pliés à sa décision avant de faire une déclaration pour montrer leur engagement de plus en plus solide pour la victoire au premier tour de leur candidat Macky Sall.