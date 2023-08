Sommet des BRICS en Afrique du Sud : Six pays rejoignent le cercle des cinq…

Réunis en sommet en Afrique du Sud depuis mardi, les dirigeants des pays du BRICS ont adopté six nouveaux pays. Il s’agit de l'Argentine, de l'Égypte, de l'Iran, des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et de l'Ethiopie. Ces nouveaux adhérents rejoindront les BRICS à partir de 2024, a déclaré le Président sud-africain Cyril Ramaposa. Ils rejoignent la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud.



Les BRICS ne se limiteront pas à une seule phase d'expansion. Ramaposa a également déclaré lors de ce sommet que les dirigeants des BRICS ont demandé aux ministères des Finances et à la Banque centrale de leurs pays d'envisager la possibilité de lancer des instruments et des plateformes de paiement basés sur les monnaies nationales.



Préoccupés par les conflits actuels dans le monde, les pays du BRICS sont favorables à un règlement pacifique et par le dialogue.