Solidarité Nationale : A travers les filets sociaux le Sénégal va contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l’exclusion sociale des ménages vulnérables.

Pour mettre fin aux injustices sociales, le chef de l’État a engagé une politique de protection sociale universelle dont les principales mesures sont la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, et la bonification de la retraite. Et pour participer a la pérennisation de leurs effets, la Délégation générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale sous l’impulsion du Dr Anta Sarr Diacko souhaite intégrer une dimension “autonomisation”.C’est dans ce cadre que la ministre Dr Anta Sarr Diacko, déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, a décidé d’accompagner les populations en mettant en place des organisations aptes à tirer profit des opportunités offertes par les différents filets sociaux créant ainsi, des réseaux communaux, départementaux et régionaux des bénéficiaires de filets sociaux du Plan Sénégal Emergent.Une cérémonie d’installation du bureau régional du réseau des bénéficiaires des filets sociaux s’est lancée hier à Dakar au Cices pour “ensemble combattre les inégalités sociales.”Sous la présence d’éminentes personnalités et des populations venues de partout pour ainsi témoigner que les bourses de sécurité familiales sont à la disposition de tout un chacun sans aucune connotation politique.“L’originalité de ce programme de filets sociaux tient au fait que nous ne nous contentons pas de verser de l’argent aux bénéficiaires, mais que ce programme est accompagné de mesures visant à induire un changement de comportement non seulement chez les bénéficiaires, mais aussi à l’échelle communautaire.“L’inclusion de ce programme dans un système de filets sociaux est une innovation qui va permettre à la fois de renforcer l’impact des bourses de sécurité familiales, mais aussi d’amplifier la portée des programmes et de développer une culture de leadership et de communication des membres.