Sokhna Ndatté Cissé sacrée à Dubaï au concours international de récital du Coran : témoignage touchant de sa maman...

Le Sénégal a encore une fois été à l'honneur pendant le concours international de récital du Coran. Lors de son arrivée à l'aéroport Blaise Diagne, ce mardi, la jeune Sokhna Ndatté Cissé a brandi le drapeau national du haut de la première marche de la sixième édition du Concours international de récital du Saint Coran. Elle fait à la fois la fierté du Sénégal mais aussi de la ville sainte de Touba d'où elle est originaire et ceux de ses parents, mère, père, frères et sœurs...

Sokhna Ndatté Cissé arrivée en finale a reçu le sacre pendant une rude compétition qui opposait dix finalistes.



« J’ai prié pour elle avant qu'elle ne quitte le pays. Elle est une fille sérieuse, qui ne m’a jamais causé du mal dans sa vie... », a témoigné sa maman, Sokhna Soda Gadiaga.



« Sokhna Ndatté Cissé est une fille qui se concentre toujours sur ses études. Elle est une enfant très disciplinée, elle ne sort pas, elle se consacre entièrement à l'école et au Daara… », a ajouté son oncle Bara Cissé.