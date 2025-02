Sococim (Vicat) : Entre baisse du chiffre d’affaires et espoir de redressement

Le cimentier Sococim, filiale du groupe français Vicat, traverse une période contrastée. Alors que son chiffre d’affaires accuse une baisse de 2,3 % en 2024, l’entreprise mise sur des investissements stratégiques pour redresser la barre.



Un chiffre d’affaires en recul



Selon ConfidentielDakar, la Sococim a vu son chiffre d’affaires passer de 249,6 milliards de FCFA en 2023 à 243,7 milliards en 2024. Cette diminution s’explique par plusieurs facteurs, notamment la baisse du prix du ciment sur le marché et le ralentissement des chantiers de construction. Par ailleurs, bien que le groupe Vicat exploite également des broyeurs au Mali et en Mauritanie, ces derniers ne pèsent que faiblement dans les revenus globaux.



Un EBITDA en progression



Si le chiffre d’affaires est en berne, la Sococim peut se réjouir d’une amélioration notable de son EBITDA, qui est passé de 37 milliards de FCFA en 2023 à 43,5 milliards en 2024. Cette hausse est attribuée à une baisse des coûts de l’énergie au Sénégal ainsi qu’à une optimisation opérationnelle de l’usine.



Le four 6, un levier stratégique pour 2025



Malgré ces turbulences, la Sococim prépare activement son redressement. L’un des projets phares du groupe reste le démarrage du four 6, prévu pour entrer en phase de montée en puissance au deuxième trimestre 2025. Selon ConfidentielDakar, cette infrastructure devrait commencer à contribuer à l’EBITDA dès le second semestre 2025, apportant ainsi une bouffée d’oxygène aux finances de la société.



En attendant, Vicat devra faire face aux défis d’un marché du ciment en mutation, avec des prix fluctuants et une concurrence de plus en plus rude.