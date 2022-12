Société : la Haute Autorité du Waqf a remis une enveloppe de 2 millions de Fcfa au centre Ginddi

Le directeur général de la Haute Autorité du Waqf, Racine Bâ, a effectué ce vendredi, une visite de courtoisie au centre d’accueil, d’information et d’orientation pour les enfants en situation difficile dénommée Ginddi. Une visite lors de laquelle, il a profité pour offrir un chèque de deux millions de FCFA aux responsables dudit centre pour leur permettre de mieux prendre en charge les enfants accueillis dans le centre. « Aujourd’hui c’est une occasion pour nous de venir au niveau du Centre Ginddi pour une remise de chèque symbolique d'un montant de 2 millions de Fcfa et qui est une chose qu'on avait déjà faite, il y a 2 ans et que nous rééditons cette année. Toutefois nous voulons surtout recueillir les préoccupations du Centre. Nous avons fait une visite et nous avons pu constater que le centre a été victime d'inondations et donc a eu à fermer ses portes pendant une certaine période. Et donc il était important pour nous de recueillir les différentes préoccupations pour pouvoir les prendre en charge. »

Pour rappel, la Haute Autorité du Waqf est une autorité administrative indépendante dont la mission principale est de soutenir à travers l’instrument Waqf les cibles vulnérables. En effet, la remise de cette subvention a été aussi une occasion pour les responsables dudit centre de revenir sur les difficultés que le centre traverse et de saluer la Haute Autorité du Waqf qui depuis années continue de soutenir le centre...