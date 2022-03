Société : Privés de bourses, des médecins sénégalais contraints d’abandonner les études de spécialisation en cours de parcours.

Le Sénégal court le risque d’avoir un sérieux problème de disponibilité de médecins spécialisés, à l’avenir. Cette situation découle du découragement de certains membres du Collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation (Comes) qui tendent vers l’abandon des études de spécialisation qu’ils avaient entamées. Ce, à cause d’un manque de bourses d’études qui les empêche d’aller au bout de leur formation universitaire, a appris Dakaractu, ce mercredi 16 mars 2022, à travers un communiqué du Comes.



‘’Pour l’année universitaire 2020-2021, elle comptait 1 448 membres dont 46% de sénégalais. Parmi eux, sur 276 demandes, seules 104 bourses ont été octroyées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) soit un taux de 37,6%’’, a déploré ledit collectif, dans un communiqué. La conséquence de cette situation qui suscite l’indignation de ces médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation est que, ‘’un peu plus du quart d’entre eux se voient ainsi contraints d’abandonner les études de spécialisation en cours de parcours, contribuant ainsi à creuser le gap déjà trop grand des spécialistes au Sénégal’’.



Devant cette situation préoccupante, des démarches ont été entamées par le Comes auprès des autorités concernées ; mais elles n’ont hélas pas permis de trouver une issue favorable à notre problématique, relève le Comes, comme pour le regretter.



Dans ce document parcouru par Dakaractu, Mbaye Sène, le président et ses collègues ont souligné l’absence de suivi des directives du président de la République qui avaient été données en leur faveur, en 2018. ‘’Le Président Macky Sall avait émis le souhait que cette bourse, en plus d’être revalorisée, soit généralisée à l’ensemble des médecins sénégalais souhaitant poursuivre une formation spécialisée. Ce même vœu a été réitéré dernièrement en conseil des ministres où il a été demandé aux différents ministères concernés de proposer un dispositif permanent de facilitation de l’accès à la spécialisation médicale des médecins sénégalais. Malheureusement, cette promesse entrevue par beaucoup comme une bouffée d’air pur dans l’agonie du système de santé sénégalais n’a pas encore été matérialisée’’.