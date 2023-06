Situation socio-politique tendue: Reçu par le Président Macky Sall, le secteur privé « prêche la bonne parole »

Face à un marché fragile, menacé par des heurts et une tension permanente, les acteurs de ce marché ne peuvent pas rester les bras croisés. En effet, quand un conflit impacte l’économie, les dommages collatéraux sont très étendus. C’est dans ce sillage que le club du patronat du secteur privé toutes branches confondues a pris l’initiative de jouer la carte de la médiation. Cette démarche sera faite entre les partis politiques, les citoyens, notamment le F24.





Le secteur privé qui a été reçu ce jeudi par le chef de l’Etat pour lui transmettre les préoccupations de l’heure, a, au préalable, rencontré le comité exécutif de la plateforme citoyenne F24 et a recueilli ses interpellations qui ont été généralement politiques et juridiques. Cependant , la rencontre avec le Président Macky Sall ce jeudi, a été l’occasion pour le secteur privé composé par plusieurs acteurs économiques notamment, Baidy Agne président du CNP, Pierre Goudiaby ATEPA du CIS, Birane Yaya Wane président du CNDES , Adama Lam, de la CNES, de Mor Maty Sarr, l’Unacois Jappo, de faire une restitution de ce qui a été discuté avec les membres de la F24.



Lors de cette audience au palais de la république, le secteur privé reconnaît avoir rencontré un président conscient des enjeux notamment cette économie menacée ainsi que la paix sociale. Le Sénégal dans sa globalité est affligé. En tant que premier citoyen, le chef de l’Etat ne peut pas être indifférent aux préoccupations de l’heure qui lui sont soumis.



Dans cette initiative de médiation, le secteur privé s’attend à des accords entre personnes responsables et en premier lieu le chef de l’Etat qui a manifesté son intérêt et son engagement à sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays. Bref, le secteur privé au terme de cette entrevue a rappelé avoir échangé avec un homme de paix.



Au terme des échanges avec le secteur privé, le Président Macky Sall a, par ailleurs salué sa dynamique unitaire et son intérêt affiché pour une économie galopante et la sauvegarde de la république.