Situation politique tendue du pays : la coalition « Bok Gis-Gis » salue la lucidité des leaders de Yewwi

L’annulation de la manifestation des leaders de Yewwi de ce mercredi 29 juin a soulagé beaucoup de partis. Pour la coalition Bokk Gis-Gis, cette attitude est à saluer. Pour elle, la coalition Yewwi est bien consciente des malheurs et désastres qu’elle pourrait occasionner si jamais la marche avait lieu.

La coalition Bokk Gis-Gis a aussi approuvé la volonté des leaders de Yewwi à accepter que les législatives se déroulent bel et bien au Sénégal au soir du 31 juillet . Aussi, la coalition pense et espère donc mener sa campagne et remporter la majorité à l’Assemblée nationale, chose qui désormais pourra se faire dans la paix et la sérénité.