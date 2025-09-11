Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), dénonçant la gouvernance de Diomaye-Sonko, appelle tous les Sénégalais à se mobiliser. Le parti prévoit de mener des actions de résistance populaires afin d'obtenir plusieurs mesures, dont :



Le retrait des mesures antisociales du Plan de Redressement Économique et Social, notamment la hausse du coût de l'énergie et la taxation du mobile money, qui risquent d’étrangler les ménages et le secteur informel.

La mise en place concertée d’un organe chargé des élections.

L’élaboration d’une loi consensuelle relative aux partis politiques.

Le respect des décisions de justice, en particulier celles du Conseil constitutionnel et des juridictions.

La fin du harcèlement judiciaire contre les opposants, les journalistes et les voix critiques.

Dans un communiqué publié ce jeudi, le FDR exige également la libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d'opinion. Le parti appelle à des rassemblements dans tout le pays pour mettre un terme à ce qu'il qualifie de « dérive qui se nourrit d’une incompétence certaine et qui risque de détruire le pays et la démocratie ».



Dès le mois prochain, le FDR prévoit d'organiser des manifestations populaires dans la région de Dakar. Il a en conséquence demandé à ses militants et responsables de mettre en place immédiatement des comités d’organisation avec l’ensemble des forces vives des communes et des villes, afin de lutter contre les « agressions antisociales et antidémocratiques » et d'obtenir la satisfaction des revendications populaires.