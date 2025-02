Situation du pays - Hamidou Anne aux nouveaux gouvernants : "Ils sont techniquement incompétents, politiquement impréparés, socialement immatures".

Invité de l'émission "L'invité de MNF" sur la 7TV, Hamidou Anne n'a pas mâché ses mots pour déplorer "l'incompétence" des nouveaux gouvernants. "Ils font de l'agitation, ils ne redressent rien et ils ne redresseront rien. Ils sont incompétents", a-t-il déclaré.



"Un pays, ça se construit dans le silence et le travail [...], et il y a une sacralité du silence et de la solitude quand on travaille. Ce n'est même pas dommage pour eux ; c'est dommage pour nous, les Sénégalais", a-t-il regretté.



Il a conclu en ces termes : "Ils sont techniquement incompétents, politiquement impréparés, socialement immatures...".