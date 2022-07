Sit-in : Le syndicat des travailleurs civils de l’hôpital Principal de Dakar exige le respect de la matérialisation du protocole d’accord signé avec la direction de l’hôpital.

Pour dénoncer la non-matérialisation du protocole d’accord signé avec les autorités de l’hôpital, les travailleurs civils de l’hôpital principal de Dakar ont entamé leur première plan d’action en cette matinée par un sit-in. Une occasion de faire un point sur la situation de leurs revendications.



En effet, à travers ce sit-in qui s’est déroulé devant les locaux dudit hôpital, le syndicat des travailleurs civils de l’hôpital demande et exige des autorités de l’hôpital de respecter les accords qui ont été signés entre elles et le syndicat : « Nous ne pouvons plus patienter face cette situation qui depuis 07 mois demeure sans solution, raison pour laquelle nous avons débuté avec ce plan d’action et nous osons espérer que les autorités vont réagir parce que si rien n’est fait, on va enchaîner avec une grève de 48h... »



Concernant la prime d’intéressement qui fait aussi l’objet de revendications de la part des travailleurs civils de l’hôpital principal de Dakar, ils exigent l’amélioration de cette prime qui est de 7 % pour le personnel de l’hôpital, alors que dans presque la totalité des établissements public de santé cette prime est payée à hauteur de 20 à 25% des recettes.