Signature décret déclassement pour les 2.500 familles de Mbour4 Extension : Ousseynou Diouf magnifie la décision.

Après des années d'attente, les 2.500 familles de Mbour 4 extension viennent de pousser un grand ouf de soulagement. En effet, le Président Macky Sall a signé le décret de déclassement de Mbour 4. Lors du lancement des travaux de KMS3 en 2017, le Chef de l'État avait pris l'engagement de régulariser 2.500 résidents de Mbour 4 dont les parcelles empiétaient la forêt classée de la cité du rail.



Joint au téléphone récemment par Idrissa Seck, alors que le collectif de Mbour4 Extension était allé le voir, le Président Macky Sall avait promis au leader du parti Rewmi qu'il allait signer le décret de déclassement dans les plus brefs délais. Ainsi, dès l'annonce de la signature du décret, le responsable Apériste Ousseynou Diouf s'est rendu à Mbour4 Extension pour magnifier ce geste d'Idrissa Seck et du Président Macky Sall, avant d'appeler les populations de Mbour4 Extension à voter massivement pour le BBY : "La signature de ce décret de déclassement n'est qu'un début, le reste est à venir. C'est pourquoi je vous invite à voter pour BBY".



Le responsable Apériste à Thies-Ouest a également remercié Idrissa Seck et le Dr Augustin Tine avant de féliciter le Président de la République...