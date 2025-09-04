Sidi Oumy Ndiaye : « Le Gamou n’est pas un spectacle, mais un héritage sacré… »

À l’occasion du Gamou, Sidi Oumy Ndiaye, dit Jupiter, ancien caporal de l’armée, a livré un message fort. Selon lui, le Gamou comme le Magal doivent rester des moments de spiritualité, d’unité et de partage, hérités des grands guides tels que Serigne Touba et Serigne Hadji Malick Sy. « Ils nous ont laissé des valeurs solides : le sens de l’honneur, le respect et la fraternité. Si vous les gardez en ligne de mire, vous ne trébucherez jamais », a-t-il rappelé. Pour Jupiter, ces fondements spirituels expliquent la cohésion entre musulmans et catholiques qui fait la richesse du Sénégal.







Mais l’ancien militaire met en garde contre les dérives observées lors de ces événements religieux. « Exposer son or, empiler de la nourriture pour la photo, se mettre en scène sur les réseaux… ce n’est pas ça la foi », dénonce-t-il. Selon lui, l’argent doit être un outil de solidarité, non de gaspillage. Le Gamou et le Magal, insiste-t-il, doivent redevenir des instants de recueillement et de fraternité, loin des excès et des apparences.

