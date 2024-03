Sheikh Alassane Sene: « Le Sénégal a besoin d’un homme pondéré comme Aliou Mamadou… »

En s’expliquant sur les motivations de son choix porté sur le candidat Aliou Mamadou Dia, Sheikh Alassane Sene invite les autres candidats à rejoindre la grande coalition de l’espoir « AMD » pour espérer le développement dans les prochaines années.







« Aliou Mamadou Dia est l’homme de la situation. Il y a des signes pour ceux qui sont doués de raison. Le Sénégal a besoin d’une homme pondéré, un homme doué de raison et qui a de l’expérience. Nous pouvons vous faire confiance et avoir espoir en vous » a soutenu le président de la conférence des leaders du PUR. Compte tenu de l’instabilité, l’insécurité et l’incertitude qui peut guetter le Sénégal, Sheikh Alassane Sene estime qu’Aliou Mamadou Dia, avec ses valeurs et ses compétences, est l’homme qu’il faut au Sénégal.







Le président de la coalition « Jammi Reew Mi », Sheikh Alassane Séne s’exprimait ce matin lors de la cérémonie de présentation des alliés du PUR qui s’est tenue sous la présidence du candidat Aliou Mamadou Dia.