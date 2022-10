Session ordinaire du Conseil municipal : Les chantiers innovants de la Mairie de Podor…

Le maire de la ville de Podor, Mamadou Racine Sy, a présidé ce vendredi, la session ordinaire du Conseil municipal dans la salle de délibération de l'hôtel de ville, sous la supervision du Préfet du département. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette rencontre, notamment l'insertion des jeunes, la santé et le cadre de vie.



Au sortir de cette rencontre d’échanges et de partage, un chapitre de solutions a été proposé par la municipalité sous la conduite du maire Mamadou Racine Sy. A cet effet, soucieux des défis liés à l'employabilité des jeunes, le maire Mamadou Racine Sy a décidé de la mise en place d’une régie communale des travaux pour le recrutement de 50 jeunes qui bénéficieront d'une subvention de 50.000f par mois pendant 2 à 3 ans afin de veiller à leur perfectionnement. Ainsi pour la durabilité de ce projet innovant, des mécanismes d'insertion économique seront également mis en place, a renseigné le premier magistrat de la ville de Podor.

Entre autres programmes, il est prévu l'implantation d'un complexe EDK pour 150 emplois directs et indirects.



Dans le domaine de la santé, le relèvement du plateau médical du centre de santé de Podor a été aussi au cœur des discussions. Le maire Mamadou Racine Sy de rassurer à cet effet que le relèvement du plateau médical du centre de santé sera réalisé dans un court délai par la Mairie. Une ambulance médicalisée est déjà octroyée au district sanitaire par le Maire. Au terme des travaux du poste de santé en chantier, il est prévu un équipement médical de dernière génération, a encore promis le maire. Dans un autre registre, le maire de préciser que la construction d'un marché est prévue dans les fonds du PACASEN. La séance a aussi adopté l'octroi de fonds de concours ordinaire d'un montant de 20.224.642. Idem pour l'examen et l'adoption du fonds de concours spécial PACASEN évalué à 83.716.932.



Par ailleurs, le conseil municipal a magnifié la mise à disposition du fonds de la décentralisation de 69.108.635 et des fonds de concours ordinaire de 20.224.642. Le conseil municipal a magnifié à sa juste valeur les réalisations faites et celles en cours par le maire au bénéfice exclusif des populations. Pour le cadre de vie, il a été magnifié le curage des caniveaux pour plus de 20 millions CFA, la réparation du camion hydrocureur, l'entretien et la construction des toilettes de la station de pompage. Cette rencontre a vu la présence d’une délégation de la mairie de Rosso Mauritanie et celle de FAMZI pour relancer le projet FLEURIR, qui s'inscrit particulièrement dans le cadre environnemental…