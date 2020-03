Serigne Fallou Abdou Khoudoss Mbacké : « Le secret du chiffre 28 de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké »

Serigne Fallou Abdou Khoudoss Mbacké, porte-parole du Khalife général de Darou Moukhty portant la voix de Darou, dont le premier Khalife de cette cité religieuse est le parrain de cette 14ème édition, a donné un des secrets de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, les chiffres 14 et 28.



« Cette édition est la 14ème édition. Une quatorzième édition qui coïncide avec le 14 du mois. Additionnant les deux quatorze, ça donne 28. Ce dernier chiffre est mythique pour Cheikh Mouhamadou lamine Bara Mbacké. Je ne continuerai pas, mais je vous invite à creuser. C’est un homme multidimensionnel, il regorge beaucoup de secrets », fait-il savoir.



« J’invite tous les mourides à s’investir davantage dans le Mouridisme et pour son ancrage dans le monde. Toujours se conformer sans rechigner ni broncher sur les recommandations du Khalife général des Mourides. Serigne Abbas est et sera toujours derrière le khalife général des mourides et prions pour l’éradication de la pandémie du Coronavirus au Sénégal », conclura la parole de Darou Moukhty.