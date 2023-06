Série de violences dans le pays : « Nous demandons aux parents de parler à leurs enfants pour éviter de les exposer à la mort »

Depuis l’annonce du verdict de l’affaire Sweet Beauté, avec la condamnation de Ousmane Sonko et de Ndèye Khady Ndiaye à deux ans de prison pour corruption de la jeunesse, de nombreuses villes du Sénégal sont en proie à des scènes de violence.

Au nom de Synergie Républicaine et la coalition Grande offensive républicaine GOR, Mohamed Moustapha Diagne lance un appel au calme et à la sérénité à tous les citoyens et citoyennes du Sénégal, après avoir réaffirmé au Président Macky Sall son soutien indéfectible en ces moments difficiles que traverse le Sénégal.

M. Diagne félicite « les magistrats qui, malgré les menaces, ont tenu droit les balances de la justice. Nous remercions et encourageons les FDS qui sont sur le terrain 24h/24 pour rétablir l’ordre et la sécurité. Nous demandons aux parents de parler à leurs enfants pour éviter de les exposer à la mort », a-t-il dit à tous les politiciens.

Le citoyen président de SR exige « un discours responsable ou le silence. Le contexte géopolitique marqué par l’irrédentisme, l’extrémisme violent, le terrorisme, le retour des coups d’État ainsi que la concurrence des multinationales induites par les ressources énergétiques nous interdit de jouer avec le feu. » suggère-t-il. En outre dira Mohamed Diagne, « nous constatons pour le condamner que les manifestants sont beaucoup plus motivés par les pillages, le vol, le banditisme et le sabotage. C’est une situation que personne ne peut accepter », a-t-il conclu...