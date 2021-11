Série de rejets de ses listes pour les locales : La coalition Yewwi Askan Wi accuse Macky Sall et compte déposer des recours dès lundi.

La coalition Yewwi Askan Wi est plus que jamais déterminée à faire valider ses listes dans les différentes localités où elles ont été rejetées. Lors d'un point de presse tenu ce samedi, le mandataire national de ladite coalition Déthié Fall, accuse le président Macky Sall d'être derrière ces décisions.

On a l'impression que c'est la première fois qu'on a organisé des élections locales au Sénégal pour que la coalition Yewwi Askan Wi puisse voir autant de ses listes rejetées. J'accuse le président Macky Sall d'être le principal responsable de ces décisions rendues. Car Matam est un département très important pour l'opposition. Je vous assure que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le dépôt des listes de la coalition. Lorsque nous avions senti un rapprochement entre notre mandataire et la coalition BBY, nous avions automatiquement sorti une nouvelle liste pour annuler les listes dont disposait le premier mandataire que nous avions choisi. Ce que nous avons fait en contactant le préfet du département de Matam, mais à notre grande surprise, le préfet a refusé l'accès aux mandataires que nous avions choisis. Nous avons aussi assisté à ce qui s'est passé à Golf Sud et Sam Notaire. Et nous avons aussi des informations crédibles faisant état d'une perspective de rejet des listes de la coalition Yewwi Askan Wi dans deux plus grandes communes du département de Guédiawaye ", s'est désolé Déthié Fall, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi.