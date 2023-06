Série de Manifestations : Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng invite les acteurs politiques, la société civile et les jeunes, à aller vers un apaisement rapide et à l'arrêt des violences

Le forum islamique pour la paix s'est fendu d'un communiqué pour regretter les différentes manifestations qui se sont soldées par des pertes en vies humaines et en dégâts matériels. "Depuis des jours maintenant, notre pays le Sénégal connu, aimé et respecté pour ses traditions de paix sociale, de stabilité politique, d'hospitalité, de teranga légendaire est en train de vivre des tensions politiques et sociales jamais connues de par le passé", lit-on dans le communiqué. Qui explique que "il y a eu un déferlement de violence meurtrières avec plusieurs morts et des dégâts matériels et destruction de biens publics et privés importants". Face à cette situation regrettable et déplorable, le président du Forum islamique pour la paix, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, qui n'a de cesse "d'œuvrer depuis toujours pour la paix et la concorde réitère sa ferme volonté de jouer sa partition pour la paix sociale, l'entente et la concorde nationale". Il lance également un appel "au calme, à la retenue et à l'arrêt des pillages et des saccages". Il invite les acteurs politiques de tous bords, la société civile, les jeunes, à aller vers un apaisement rapide et à l’arrêt des violences. "Le Forum islamique pour la paix invite solennellement le pouvoir et l'opposition à explorer des voies et moyens ainsi que des plages de convergence pour aller vers le Sens d’un apaisement de la situation pour le bien de tous. Nous invitons le peuple sénégalais à puiser dans ses valeurs religieuses et traditionnelles les ressources nécessaires pour aller vers un apaisement et à un retour à la Sérénité".