Sénégal vs Togo (2-0) 67’: Un coup franc de Lamine Camara et un but… togolais !

Le Sénégal creuse l’écart ! Alors que les Lions dominaient sans véritablement se montrer dangereux en seconde période, un coup franc bien placé de Lamine Camara a tout changé à la 67e minute. Son tir puissant et flottant a semé la panique dans la défense togolaise, poussant Kevin, l’un des défenseurs des Éperviers, à marquer contre son camp sous la pression.



Avec ce deuxième but, les 12e Gaïndé et Allez Casa redoublent de chants et d’encouragements dans les tribunes, galvanisant une équipe sénégalaise qui semble désormais en pleine confiance. Krépin Diatta multiplie les duels gagnés, tandis qu’Assane Diao, très en jambes, tente de faire la différence individuellement.



Le match est encore en cours, et les Lions contrôlent le jeu, cherchant à enfoncer le clou face à une équipe togolaise en difficulté. Reste à voir si le Sénégal ira chercher un troisième but ou s’il se contentera de gérer son avance jusqu’au coup de sifflet final.