Sénégal: réactions au lendemain de la décision de la cour suprême au sujet d'Ousmane Sonko

Réactions à Dakar, au Sénégal, après que la Cour suprême a cassé hier un jugement qui remettait l'opposant emprisonné Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle de février 2024, précisant que l'affaire allait être rejugée. Les citoyens sénégalais interrogés par l'AFP dans les rues de Dakar sont partagés. Ousmane Sonko doit "participer à l'élection" affirment ainsi Pa Ahmed Ndiaye et Dieynaba Ba, qui ajoute que la participation de Sonko serait normal dans une "démocratie". Mamadou Aliou Baldé estime en revanche qu'il est nécessaire de faire "confiance" aux juges et de "suivre leurs décisions".