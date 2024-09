Sénégal: plus de 400 migrants clandestins interceptés en mer (Marine)

La Marine sénégalaise a intercepté deux pirogues transportant 421 migrants clandestins au lendemain d'un nouveau drame de la migration qui a fait au moins neuf morts sur la route de l'Europe, a-t-elle indiqué lundi soir.



Vingt enfants se trouvaient parmi les 421 personnes stoppées lundi par un patrouilleur hauturier de la Marine, a dit celle-ci sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas précisé le lieu de l'intervention, ni la nationalité des migrants.



Au moins neuf personnes ont péri dans le naufrage d'une pirogue au large de Mbour (ouest) dimanche. De nombreuses autres sont portées disparues. Les témoins interrogés à Mbour rapportent que des dizaines de passagers avaient pris place dans l'embarcation.



La victimes qui ont pu être identifiées l'ont été comme venant pour la plupart de Mbour, important port de pêche, a dit à l'agence de presse sénégalaise APS le préfet Amadou Diop.



Le Sénégal est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes.



Des milliers de personnes sont mortes en tentant de rejoindre ainsi l'Europe ces dernières années.



Plus de 22.000 migrants ont débarqué aux Canaries depuis le début de l'année, plus du double de l'année précédente.