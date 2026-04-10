Conférence de Dakar : Ousmane Sonko et Pascal Boniface interrogent la souveraineté et l’ordre mondial



Au-delà des analyses et des constats, cette conférence aura constitué un moment de réflexion sur la place de l’Afrique dans un monde en pleine mutation. Entre remise en cause de l’ordre international et aspiration à une autonomie réelle, les échanges ont mis en lumière la nécessité pour le continent de repenser ses stratégies, de renforcer ses capacités internes et de s’affirmer comme un acteur à part entière sur la scène mondiale.

Le chef du gouvernement a également souligné que la souveraineté ne peut exister sans justice sociale, ni sans une gouvernance exemplaire. Il a appelé à une mobilisation collective, insistant sur le rôle central des citoyens dans la construction d’un État fort et responsable. Selon lui, la souveraineté véritable repose autant sur l’adhésion populaire que sur la capacité des dirigeants à incarner une morale politique fondée sur la transparence, l’intégrité et le sens de l’intérêt général.