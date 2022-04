Sénégal : « les prix des produits au Sénégal sont dans l’ordre et mesure… » (Oumar Diallo)

Au Sénégal, face à la grogne des consommateurs dans le contexte de flambée des prix des produits alimentaires, une réalité constatée dans l’espace UEMOA et au-delà, le gouvernement avait consenti une baisse du prix de trois denrées de base : l’huile, le riz et le sucre.

Le coût engendré par cette diminution des prix sur ces trois produits sera supporté à travers une subvention annuelle chiffrée à 50 milliards F CFA pour soulager les consommateurs sénégalais.

Ainsi, d’après le point de presse tenu ce 27 avril, au niveau de la direction du commerce de l’intérieur, il a été admis que les prix des produits que les autorités ont homologués restent toujours sur la même ligne, le litre d’huile à 1100 F CFA. Le sac de 50 kg de riz brisé non parfumé est à 13 750 F CFA. Le sucre est maintenu au prix d’avant de 600 F CFA. «

Il poursuit que le gouvernement a respecté ses engagements pour soulager et accompagner les consommateurs, en comparaison avec le Sénégal, les prix de ces trois produits restent élevés dans la sous région comme en Côte d’Ivoire..., à cause de la guerre et de la crise sanitaire.

Le Directeur du commerce intérieur, Oumar Diallo, termine en annonçant que le gouvernement a pris des mesures pour couvrir l’autosuffisance alimentaire dans le pays comme les autres pays du monde. Il appelle la population à favoriser la consommation locale.