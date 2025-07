Sénégal : l'affaire Badara Gadiaga Éclipse la rencontre présidentielle Diomaye Faye - Donald Trump à Washington

L'actualité sénégalaise est actuellement dominée par la convocation du chroniqueur Badara Gadiaga de la TFM. Cet événement relègue au second plan une rencontre diplomatique majeure : celle entre le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le Président américain Donald Trump. Ce sommet, qui a également réuni les présidents libérien, gabonais, mauritanien et bissau-guinéen à Washington, devait marquer un moment crucial pour la diplomatie sénégalaise, mais il est en passe d'être éclipsé sur la scène nationale.



L'attention des Sénégalais est massivement focalisée sur l'audition de Badara Gadiaga. Accueilli par une foule considérable à son arrivée à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) plus tôt dans la journée, le chroniqueur est devenu le principal sujet de discussion au Sénégal.



Cette convocation fait suite à une altercation houleuse qu'il a eue avec le député Amadou Ba, membre du parti au pouvoir, le Pastef, lors de l'émission "Jakarlo" diffusée sur la TFM vendredi dernier. L'incident a manifestement suscité un vif intérêt au sein de l'opinion publique, détournant ainsi l'attention de la rencontre diplomatique du Président Diomaye Faye.