« Sénégal : Vers l’unité ou le tumulte ? L’appel vibrant de Mamadou Diop Decroix pour une cohésion nationale face aux contradictions du peuple »

Dans un contexte politique particulièrement tendu au Sénégal, Mamadou Diop Decroix, ancien ministre et secrétaire général d’And-Jëf/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme, lance un appel pressant à l’unité et à la cohésion nationale. À travers son analyse, il dépeint un pays en pleine confrontation entre forces progressistes, qui portent le projet de rupture validé lors des élections du 24 mars 2024, et celles qui tentent de préserver leurs privilèges, alimentant ainsi un tumulte politique majeur. Cette situation reflète un affrontement profond, économique, social et culturel, qui pourrait décider du futur immédiat du Sénégal.

L’auteur insiste sur la nécessité cruciale d’une force politique solide, unie et disciplinée, capable d’incarner le changement. Pastef, parti au centre de ce processus, est appelé à se réinventer pour devenir la colonne vertébrale du mouvement de transformation, tout en assurant la stabilité face aux résistances internes et externes. Il souligne que seule une unité nationale fondée sur des luttes concrètes permettra de concrétiser l’agenda 2050, la lutte contre la corruption et la reddition des comptes.

Diop Decroix met également en lumière l’importance du dialogue et de la gestion des contradictions internes au peuple, s’appuyant sur la pensée de Mao Zedong. Il fait ainsi la distinction entre les contradictions entre le peuple et ses ennemis, et celles internes au peuple, qui doivent être réglées par la critique et l’auto-critique, sans recours à la violence. Ce rappel historique sert à relativiser le tumulte actuel, tout en appelant à un travail collectif pour surmonter les obstacles et renforcer l’unité.

Dans une dimension géopolitique, l’article souligne les opportunités exceptionnelles qui s’offrent au Sénégal grâce à ses ressources naturelles et à ses nouvelles relations internationales, notamment avec la Chine et les États-Unis. Ces partenariats stratégiques, associés à une gouvernance engagée dans la lutte contre la corruption, pourraient faire du pays un modèle et un phare pour l’Afrique. Toutefois, cette ambition exige stabilité, vigilance et cohésion.

Enfin, l’ancien ministre met en garde contre les risques d’instabilité qui pourraient découler des divisions internes et des actions déstabilisatrices. Selon lui, le vrai combat doit se mener dans l’unité et la persévérance. « Ci nun la des » conclut-il, rappelant que l’avenir du Sénégal dépend d’un juste équilibre entre la résolution des contradictions et la mobilisation collective pour un destin commun.