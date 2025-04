Sénégal : Marée humaine à Dakar pour dire Halte au Génocide à Gaza…

Ce dimanche, les rues de Dakar ont été envahies par un élan de solidarité. Des milliers de Sénégalais ont répondu à l'invitation d'une importante manifestation en faveur de la Palestine, allant de l'École Normale, Bourguiba, Jet d'Eau et les allées Ababacar Sy jusqu'au terminus Liberté 5.



Des drapeaux palestiniens agités, des cris puissants, des visages résolus et concentrés : la population sénégalaise a exprimé vigoureusement sa fureur face au génocide actuel à Gaza et son rejet total de l'occupation israélienne.







Ayib Daffé, membre du groupe parlementaire Pastef, a prononcé un discours sans concession. Par la voix du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et de tout le gouvernement, il a réaffirmé sans ambiguïté la position du Sénégal : un soutien inconditionnel au peuple palestinien martyr. « Nous demandons l'arrêt de l'occupation illégale, le respect du droit international et la mise en application des résolutions de l'ONU pour un État palestinien autonome, libre et viable », a-t-il insisté, dénonçant avec force les crimes de guerre et les atteintes systématiques à Gaza.







L'événement a rassemblé des citoyens, des dirigeants politiques, des membres de la société civile et des personnalités religieuses, tous solidaires d'un seul mot d'ordre : la justice pour la Palestine est non négociable. « Le droit international est une norme juridique universelle. » « Si les États-Unis ou d'autres nations piétinent les résolutions des Nations Unies et de la Cour pénale internationale, alors cela met en danger l'ensemble de l'humanité », a mis en garde le parlementaire, exhortant la communauté internationale à ne plus rester silencieuse.







Suitant la célébration récente de l'indépendance du Sénégal le 4 avril, les manifestants ont fait entendre un désir puissant : que la Palestine puisse également jouir d'une souveraineté totale. « Il faut poursuivre cette lutte jusqu'à ce que le peuple palestinien jouisse de sa liberté, chez lui et en sécurité », a terminé Ayib Daffé, en exhortant à maintenir la pression populaire. Le Sénégal, pays de dignité et de lutte, a signifié au monde qu'en présence d'injustice, le silence n'est plus envisageable.