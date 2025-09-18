Sénégal : Les obligations en dollars chutent de 1,8%…les investisseurs désormais dans l'expectative

Les euro-obligations sénégalaises affichent les plus faibles rendements d'Afrique ce mois-ci, les investisseurs se repliant après une brève remontée, dans l'attente des conclusions d'une enquête du Fonds monétaire international (FMI) sur la sous-déclaration de la dette du pays ouest-africain.


Les détenteurs d'obligations sénégalaises en dollars ont perdu 1,8 % ce mois-ci en termes de rendement total, ce qui fait du Sénégal le seul pays africain à enregistrer une perte. À titre de comparaison, les obligations souveraines du continent ont affiché un gain moyen de 1,9 %, selon un indice Bloomberg.

Un espoir de dérogation déçu

Les obligations avaient plongé à des niveaux historiquement bas après la suspension par le FMI de son programme de prêts de 1,8 milliard de dollars, suite à la révélation d'une fausse déclaration de la dette. Le rendement des titres 2033 avait grimpé jusqu'à 14,56 % le 3 juillet, avant de retomber sous la barre des 12 % en août. Ce rebond s'expliquait par le fait que les investisseurs pariaient sur une dérogation du prêteur après l'annonce d'une mission du FMI à Dakar.

Selon Samir Gadio, responsable de la stratégie Afrique chez Standard Chartered Plc, ces espoirs ont été déçus lorsqu'il est devenu évident qu'une décision ne serait pas rendue de sitôt. Les investisseurs sont donc dans l'expectative.

Le conseil d'administration du FMI doit désormais déterminer si le Sénégal devra rembourser les 700 millions de dollars déjà versés au titre du programme suspendu. Il décidera également des conditions d'éligibilité du pays à un nouveau programme.


Pour rappel, en septembre 2024, le gouvernement sénégalais a annoncé avoir découvert un "trou" de 7 milliards de dollars dans les finances publiques, attribuable à des erreurs de reporting sous l’administration de son prédécesseur, Macky Sall. Cette découverte a fait passer le ratio dette/PIB du pays à 119 % l'an dernier (contre un ratio recalculé de 99,7 % en 2023) et le déficit budgétaire à 14 % du PIB (contre un ratio recalculé de 12,3 % sur la même période).



Jeudi 18 Septembre 2025
Dakaractu



