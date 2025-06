Sénégal : Le Programme Spécial de Désenclavement (PSD) de 500 Milliards FCFA suspendu en attendant l'accord avec le FMI

Le Programme Spécial de Désenclavement (PSD), doté d'une enveloppe de 507,7 milliards FCFA (774 millions d'euros) et visant la construction de plus de 2 700 km de routes au Sénégal, est à l'arrêt depuis plus d'un an. Sa reprise est conditionnée par la conclusion d'un accord entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI) selon la revue "ConfidentielDakar" lue par Dakaractu .



Les bailleurs de fonds britanniques, notamment UKEF (l'Agence de Crédit Export Britannique), ont suspendu les décaissements, malgré l'état de préparation des entreprises à reprendre les chantiers, en attente de cet accord crucial avec le FMI. Cette situation entraîne une crise significative dans le secteur du BTP, de nombreuses entreprises étant fortement impactées par ce gel.



Le PSD est le résultat d'un partenariat entre quatre institutions financières majeures : SF Capital (dirigée par Moustapha SOW), ASGC UK, UKEF et la banque japonaise MUFG.



Ce projet d'envergure, qui devrait impliquer 67 entreprises locales et 300 sous-traitants, a pour objectif de générer plus de 50 000 emplois et d'avoir un impact positif sur environ 11 millions de Sénégalais.