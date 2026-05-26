Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent

C'est l'émoi et la consternation chez la famille de la victime au quartier Hersent( près du marché Kheulgua). En effet, l'irréparable s'est produit hier lundi dans ce quartier populeux de Thiès.



Et si l'on se fie à la version de la famille, son fils Yatma D. aurait été attaqué et mortellement tabassé par une foule en furie, suite aux plaintes d'une jeune fille appelant à l'aide après que son téléphone aurait été dérobé par deux présumés malfaiteurs à bord d'une moto.



" On dit qu'il y avait Yatma et un autre jeune sur la moto, mais ce dernier aurait pris la poudre d’escampette. Et après être tombé de la moto, la foule s'est jetée sur Yatma pour le frapper jusqu'à ce que mort s'ensuive. Yatma était un jeune exemplaire. Il ne fumait pas et ne consommait pas aussi de la bière", renseigne un membre de la famille.



À rappeler que le corps de la victime aurait été acheminé sur Dakar pour autopsie. Refusant de se contenter de cette unique version, la famille souhaite que cette affaire soit élucidée une bonne fois pour toutes. Âgé d'une trentaine d'années, Yatma D. a laissé derrière lui une femme et 3 enfants.



Nous y reviendrons.