Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

C’est désormais officiel. Après son installation comme député de la 15e législature, Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale avec 132 voix sur 133 votants. Pour rappel, l’opposition avait quitté l’hémicycle avant le vote. La majorité parlementaire, seule en lice, a donc adoubé sans surprise son chef de file à la tête de la première institution du pays après la présidence de la République.