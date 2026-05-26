Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

C’est désormais officiel. Après son installation comme député de la 15e législature, Ousmane Sonko a été élu président de l’Assemblée nationale avec 132 voix sur 133 votants. Pour rappel, l’opposition avait quitté l’hémicycle avant le vote. La majorité parlementaire, seule en lice, a donc adoubé sans surprise son chef de file à la tête de la première institution du pays après la présidence de la République.
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