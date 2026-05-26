Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko

Des éléments de la Section de recherches se sont présentés dans l’enceinte du Parlement pour procéder à l’arrestation du député Cheikh Bara Ndiaye, quelques minutes à peine après la clôture de la séance plénière ayant acté l’installation d’Ousmane Sonko comme député de la 15e législature et son élection à la présidence de l’Assemblée nationale.



Pour l’heure, les motifs de cette opération judiciaire n’ont pas été évoqués. Alors que la majorité parlementaire savoure encore ce moment politique majeur, l'accession de l’ancien Premier ministre à la tête de l’institution législative, les agents de la SR font irruption dans l’hémicycle, créant une rupture brutale avec l’atmosphère de la journée.



Au moment où ces lignes sont écrites, le député est évacué dans l’hémicycle sous protection des collègues de la majorité parlementaire.



Nous y reviendrons