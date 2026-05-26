Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage


Nouveau gouvernement du Sénégal : Pastef pose ses conditions pour intégrer le nouvel attelage
Le Comité exécutif (COMEX) du PASTEF dans un communiqué, confirme avoir été approché par la Présidence de la République en vue de la formation d’un nouveau gouvernement. Le parti dit poser ses conditions. 



En effet, le document indique que « certains membres » du parti ont été contactés par les services de la Présidence pour être « invités à une consultation en vue de la formation d’un gouvernement ». Sans fermer la porte à une collaboration avec le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le PASTEF, qui se présente comme « parti majoritaire », réaffirme sa disponibilité à « accompagner le Président de la République dans le cadre d’une collaboration franche et responsable ». Mais le parti entend subordonner cette participation à des « orientations programmatiques claires ».



Au nombre des exigences formulées figurent « la fidélité au programme ayant conduit à la victoire de 2024, la clarification de la gestion de la dette souveraine, le blocage des mesures de hausse du coût de la vie, la poursuite des renégociations des contrats stratégiques, la lutte contre la corruption et le contrôle des fonds opaques, ainsi que la gestion des affaires judiciaires en cours et la répartition des portefeuilles ministériels. »



Toutefois, sur la forme, le COMEX se dit particulièrement vigilant. Il estime que ces discussions devront se tenir « avec le cadre institutionnel habilité du parti » et non individuellement avec des militants. Le communiqué avertit sans ambiguïté que « tout militant du Parti qui s’y rendra aura agi à titre personnel », une mise en garde directe contre toute démarche en dehors des canaux officiels du mouvement.


Mardi 26 Mai 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté

Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté - 26/05/2026

Tabaski 2026 : à Ouest-Foire, les éleveurs entre flambée des coûts et pénurie de moutons

Tabaski 2026 : à Ouest-Foire, les éleveurs entre flambée des coûts et pénurie de moutons - 26/05/2026

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent

Thiès- vol à l'arraché: un jeune mortellement tabassé par une foule à Hersent - 26/05/2026

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko

Assemblée nationale : La Section de recherches tente d’arrêter le député Cheikh Bara Ndiaye à l’issue de l’installation de Ousmane Sonko - 26/05/2026

Ousmane Sonko après son élection : « Je n’utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnelles »

Ousmane Sonko après son élection : « Je n’utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnelles » - 26/05/2026

Sonko tire sur l’exécutif : « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef »

Sonko tire sur l’exécutif : « On ne peut pas faire du Pastef sans le Pastef » - 26/05/2026

Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale

Sénégal: Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale - 26/05/2026

Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote…

Assemblée nationale : L’opposition claque la porte avant le vote… - 26/05/2026

Al Amine Lo nommé Premier ministre, 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko

Al Amine Lo nommé Premier ministre, 72 heures après le limogeage d'Ousmane Sonko - 25/05/2026

Abdou Mbow charge le Pastef: « Nous sommes face à un regroupement de personnes sans foi ni loi »

Abdou Mbow charge le Pastef: « Nous sommes face à un regroupement de personnes sans foi ni loi » - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall prévient le président Diomaye:

Me Aïssata Tall Sall prévient le président Diomaye: " Quand l'Assemblée nationale aura fini d'être soumise au diktat illégal de la majorité, c'est à son fauteuil que l'assemblée s'attaquera". - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall: « La démission de El Malick Ndiaye est illégale… »

Me Aïssata Tall Sall: « La démission de El Malick Ndiaye est illégale… » - 25/05/2026

Me Aïssata Tall Sall « exclut » Sonko de l’assemblée : « Son retour est impossible! Il s’agit d’une tentative de coup d’Etat institutionnel »

Me Aïssata Tall Sall « exclut » Sonko de l’assemblée : « Son retour est impossible! Il s’agit d’une tentative de coup d’Etat institutionnel » - 25/05/2026

Popenguine 2026 : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse à l’exemplarité et à l’espérance

Popenguine 2026 : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse à l’exemplarité et à l’espérance - 25/05/2026

Tafsir Thioye : « La séance plénière de mardi ne peut pas se tenir! »

Tafsir Thioye : « La séance plénière de mardi ne peut pas se tenir! » - 25/05/2026

Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai

Assemblée nationale : la réintégration d’Ousmane Sonko et l’élection d’un nouveau président prévues ce mardi 26 mai - 24/05/2026

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne

Sénégal : Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, démissionne - 24/05/2026

Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil

Retour de Sonko à l’Assemblée nationale ? La loi est sans appel, selon Cheikhou O. Sy et Chérif Monteil - 24/05/2026

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h

Lendemain du limogeage d’Ousmane Sonko : le Bureau de l’Assemblée nationale convoqué en urgence ce dimanche à 15h - 24/05/2026

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal

Les 15 supporters des Lions accueillis en héros à leur retour au Sénégal - 24/05/2026

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un

Rupture entre Diomaye et Sonko :Un " choc" chez les Sénégalais de Genève - 24/05/2026

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye…

Après Sonko, quel gouvernement pour le Sénégal ? L’heure du choix pour Diomaye… - 24/05/2026

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar

Les premières images des 15 supporters sénégalais graciés à l’aéroport du Maroc avant leur retour à Dakar - 23/05/2026

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome

Dialogue national : Diomaye reçoit Souleymane Ndéné Ndiaye, Mbaye Ndiaye, Aly Ngouille Ndiaye et Antoine Félix Diome - 23/05/2026

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat

Le Roi Mohammed VI accorde sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à Rabat - 23/05/2026

Limogeage de Sonko de la primature : Un séisme institutionnel ou une reconfiguration calculée du pouvoir ?

Limogeage de Sonko de la primature : Un séisme institutionnel ou une reconfiguration calculée du pouvoir ? - 23/05/2026

Limogeage de Sonko : Les étudiants à l’UCAD saluent le geste de Diomaye et scandent son nom

Limogeage de Sonko : Les étudiants à l’UCAD saluent le geste de Diomaye et scandent son nom - 23/05/2026

Sénégal : Le PM Ousmane Sonko limogé, le gouvernement dissous

Sénégal : Le PM Ousmane Sonko limogé, le gouvernement dissous - 22/05/2026

Marché agricole T0520/22 : La société espagnole INTERMAQ rejette les déclarations du ministre Mabouba Diagne

Marché agricole T0520/22 : La société espagnole INTERMAQ rejette les déclarations du ministre Mabouba Diagne - 22/05/2026

Ousmane Sonko: « Les différents dans Pastef ne se règlent pas par des décrets »

Ousmane Sonko: « Les différents dans Pastef ne se règlent pas par des décrets » - 22/05/2026

RSS Syndication