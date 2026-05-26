Justice : Le journaliste Soya Diagne recouvre la liberté

Le journaliste Soya Diagne est sorti de prison ce mardi. Le parquet n’a pas formé appel contre l’ordonnance de liberté provisoire signée par le doyen des juges d’instruction, ouvrant ainsi la voie à sa libération effective. Incarcéré depuis le 16 octobre 2025, soit plus de sept mois, il pourra passer la fête de la Tabaski en famille.







Soya Diagne avait été placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles et diffusion de contenu contraire aux bonnes mœurs. L’affaire trouve son origine dans une vidéo de 56 secondes publiée sur TikTok, dans laquelle une haute personnalité de l’État était accusée de viol sur une ressortissante rwandaise à Paris. Le parquet s’était autosaisi après la diffusion de cette vidéo.







Le journaliste n’était pas le seul mis en cause. Le réquisitoire introductif du procureur visait également l’activiste Ousseynou Seck, connu sous le pseudonyme « Akhenaton », ainsi qu’un troisième profil anonyme actif sur Facebook et X.