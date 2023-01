Senegal-Finlande : vers un raffermissement des liens de Coopération économique entre les deux pays

Dans le cadre de ses activités, Aissata Tall Sall, le Ministre des Affaires Étrangères et des Senegalais de l'Extérieur a accueilli son homologue Finlandais, Peka Haavisto. Une occasion pour discuter de la coopération économique entre les deux pays. Ce dernier est en visite de travail au Sénégal.



Selon M. Haavisto,"nous nous attendons à un raffermissement des liens de coopération économique entre le Sénégal qui est un pays frère. Le Sénégal joue un rôle stratégique dans le continent africain et surtout dans le G5...", a -t- il souligné.



Prenant la parole, Madame Aissata Tall Sall, le Ministre des Affaires Étrangères et des senegalais de l'Extérieur a salué la coopération économique qui existe entre les deux pays matérialisée par la présence de plusieurs entreprises Finlandaises sur le territoire senegalais. "La Finlande doit être une grande partenaire car nous l'avons vu tout à l'heure lors de notre séance de travail et lors de notre entretien en tête-à-tête.



Nous avons vu dans nombre de domaines, nous pouvons renforcer notre coopération. Dans le domaine des énergies propres où la Finlande peut être qualifiée de championne, nous avons une coopération. Mais également nous avons la coopération du gaz et une coopération hydraulique... Ce pays peut-être aussi sollicité dans sa démarche diplomatique de paix et surtout de retenue et de neutralité que nous saluons", a insisté Mme Tall Sall.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue ce 3 janvier 2023 à Dakar, l' insécurité alimentaire était aussi au cœur des discussions avec la mise à disposition de céréales et de fertilisants et le rôle de l'Union Africaine à côté de l'Union Européenne..