Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a levé le voile sur l’état des relations entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI), lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement.
Le ministre a d’abord révélé qu’il avait reçu, en janvier 2026, la nouvelle cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, dans le cadre d’échanges portant sur les perspectives économiques du pays. « Les discussions se passent bien », a-t-il assuré, évoquant deux axes majeurs de ces entretiens.
Sur le dossier du Misreporting, qui concerne les irrégularités dans la communication des données budgétaires ayant secoué le pays, Cheikh Diba a indiqué que les deux parties convergent vers une solution commune. « Nous sommes en phase sur le processus de redressement et bien d’autres points essentiels », a-t-il affirmé. En effet, devant les députés, le ministre entrevoit une sortie de crise sur ce dossier sensible.
Sur la question d’un nouveau programme, le tableau est plus nuancé. Le ministre a reconnu l’existence de divergences entre Dakar et Washington, notamment sur le cadrage macroéconomique et les projections économiques. Des différences de vues que les deux parties s’emploient toutefois à réduire. « On a travaillé à rapprocher les positions », a-t-il précisé. Une avancée est toutefois notable selon Cheikh Diba. En effet, le FMI a récemment mis à jour son cadrage macroéconomique, ouvrant la voie à de nouvelles discussions. « Nous allons en débattre certainement dans les prochains jours », a conclu le ministre, laissant présager une prochaine étape décisive dans ces négociations aux enjeux considérables pour les finances publiques sénégalaises.
