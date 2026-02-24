Sénégal - FMI : Cheikh Diba annonce des avancées dans les négociations

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a levé le voile sur l’état des relations entre le Sénégal et le Fonds Monétaire International (FMI), lors de la séance plénière consacrée aux questions d’actualité au gouvernement.



Le ministre a d’abord révélé qu’il avait reçu, en janvier 2026, la nouvelle cheffe de mission du FMI pour le Sénégal, dans le cadre d’échanges portant sur les perspectives économiques du pays. « Les discussions se passent bien », a-t-il assuré, évoquant deux axes majeurs de ces entretiens.







Sur le dossier du Misreporting, qui concerne les irrégularités dans la communication des données budgétaires ayant secoué le pays, Cheikh Diba a indiqué que les deux parties convergent vers une solution commune. « Nous sommes en phase sur le processus de redressement et bien d’autres points essentiels », a-t-il affirmé. En effet, devant les députés, le ministre entrevoit une sortie de crise sur ce dossier sensible.

