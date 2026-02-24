TOUBA - Célébration du Magal de Serigne Souhaïbou: Sokhna Mame Say perpétue la tradition spirituelle

Comme chaque année, Sokhna Mame Say Mbacké Bintou Serigne Cheikh a présidé, dans sa résidence de Madyana, les cérémonies commémoratives du Magal de Serigne Souhaïbou Mbacké. Cette célébration a rassemblé des centaines de fidèles venus prendre part à ce moment fort de la spiritualité mouride.



La journée a été marquée par une cérémonie de récital du Saint Coran et des déclamations de khassidas perpétuant ainsi la mémoire de l'illustre disparu. Dans la tradition d'accueil et de partage caractéristique des grands événements religieux au Sénégal, Sokhna Mame Say a procédé à la distribution de ndogus à l'ensemble des personnes ayant effectué le déplacement. Plusieurs figures éminentes de la communauté mouride ont tenu à rehausser l'événement de leur présence. On notait notamment la venue de Serigne Cheikh Bara Lahad Mbacké et de Serigne Cheikh Abdou Bali Mbacké, ainsi que des membres éminents de la famille de Serigne Abdou Lahad.



Le monde administratif et politique était également représenté par le maire de Mbacké, Gallo Bâ, qui conduisait une forte délégation municipale, aux côtés du colonel Abdou Razakh Ndiaye et d'autres autorités locales. En marge de la cérémonie officielle, une conférence religieuse a été animée par Serigne Saliou Samb, apportant un éclairage supplémentaire sur l'œuvre et l'héritage de Serigne Souhaïbou Mbacké.



Prenant la parole devant l'assistance, Serigne Mame Say a tenu à exprimer sa gratitude. Elle a chaleureusement remercié Sokhna Bali Mountakha pour son soutien constant et indéfectible. Elle a également salué l'appui permanent du maire Gallo Bâ, dont l'accompagnement ne s'est jamais démenti dans l'organisation de ces manifestations religieuses.