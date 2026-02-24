Le Pm Ousmane Sonko devant les députés : « Oui, je suis le gardien de cette révolution... »

« Je n’ai jamais aimé les flagorneries et autres cultes de la personnalité. J’ai toujours ignoré les expressions telles que “Sonko est le gardien de la révolution” », a-t-il affirmé.

Toutefois, le chef du gouvernement a expliqué qu’après « deux ans de combats acharnés dans ce capharnaüm du système », il assume désormais cette appellation.

« Oui, je suis le gardien de cette révolution. Je le suis dans la limite des moyens et pouvoirs qui sont les miens, mais je le suis avec vous, des millions de Sénégalais d’ici et de la diaspora », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a réitéré son engagement en faveur d’un changement qu’il qualifie de décisif pour le pays. « Cette fois-ci sera la bonne. Ce sera le bon départ pour le Sénégal, avec votre concours à tous », a-t-il assuré.