Supporters sénégalais emprisonnés au Maroc : Ousmane Sonko brise le silence et met la " fraternité " au défi

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a été sommé de répondre aux inquiétudes des députés après l’arrestation de 18 supporters sénégalais au Maroc. Sous la pression de l’opposition et de membres de la majorité, le premier ministre a défendu avec fermeté la position du gouvernement, affirmant que toutes les démarches diplomatiques et juridiques nécessaires ont été accomplies “du président au ministre des Affaires étrangères”, tout en soulignant que ce dossier dépasse largement le simple cadre du sport.







Face aux critiques sur la gestion de la crise, Ousmane Sonko a mis en lumière un double standard, rappelant que des incidents similaires impliquant des supporters marocains à l’étranger n’ont pas donné lieu à des peines d’emprisonnement comparables. Il a assuré les députés qu’“aucune action n’a été omise”, que la souveraineté du Maroc doit être respectée, mais que des voies juridiques restent possibles, y compris un appel ou une demande de transfert des peines vers le Sénégal, “conformément aux accords internationaux”. Le ministre de la Justice travaille activement sur ces options.

