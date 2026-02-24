Dette publique : Cheikh Diba écarte la restructuration et mise sur la gestion active

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tranché le débat ce mardi lors de la séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Le Sénégal ne restructurera pas sa dette. Une position assumée, mais que le ministre a tenu à dépouiller de toute connotation d’arrogance. « Nous sommes contre la restructuration, non pas par orgueil, mais parce que nous pensons que la gestion active de la dette est l’option la plus souhaitable », a-t-il déclaré devant les députés, posant ainsi les bases d’une stratégie financière alternative que le gouvernement entend poursuivre avec détermination.



Et les résultats semblent lui donner raison. Cheikh Diba a en effet révélé que cette approche a déjà permis de libérer plus de 500 milliards de francs CFA dans le cadre de la gestion de la dette bancaire, une performance que le ministre présente comme la preuve tangible de l’efficacité de cette stratégie. Fort de ce succès, le gouvernement entend désormais répliquer ce modèle à plus grande échelle. « Nous envisageons de faire la même chose avec la dette extérieure », a annoncé Cheikh Diba, laissant entrevoir des négociations à venir avec les créanciers internationaux du Sénégal.



Un signal fort qui semble être envoyé aux marchés financiers et aux partenaires internationaux..Dakar refuse ainsi le chemin de la restructuration, souvent perçu comme un aveu de défaillance et entend gérer sa dette par ses propres moyens, avec méthode et ambition.