Sénégal / Exploitation du Pétrole et du Gaz : Petrosen rassure et éclaire sur les points essentiels.

Discuter et rendre compte aux sénégalais est l’une des priorités de Petrosen et des acteurs autour du pétrole et du gaz afin d'éclairer la lanterne des sénégalais sur les multiples spéculations et fausses informations qui ont lieu au sujet de l'exploitation des ressources naturelles.



Suivant cette logique, une stratégie de communication est mise en œuvre par Petrosen visant à aller à la rencontre des sénégalais pour leur fournir la bonne information sur la gestion quotidienne de ces ressources. D'ailleurs, ce vendredi, un panel s'est tenu pour combler ce déficit de communication afin que les sénégalais puissent dormir tranquillement.



« Le débat sur l’exploitation de nos ressources naturelles a porté ses fruits. Vous savez tous que c’est dans la constitution qu’il est dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Leur exploitation doit améliorer le bien être des Sénégalais. Donc, c’est une obligation de rassurer les sénégalais sur un certain nombre de choses et de rectifier un certain nombre de contre-vérités », a rassuré Manar Sall.