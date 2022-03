Sénégal-Egypte : Aliou Cissé effectue des changements et lance Boulaye Dia en pointe

Aliou Cissé a procédé à des changements dans son onze de départ pour défier l’Egypte, en match retour des barrages du Mondial 2022.

En conférence de presse d’avant-match lundi à Diamniadio, le sélectionneur avait évoqué des changements dans son onze de départ contre l’Egypte ce mardi, en match retour des barrages de la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur des champions d’Afrique propose un 4-2-3-1 avec une défense centrale formée par Kalidou Koulibaly et Pape Abdou Cissé, Gana Guèye et Nampalys formant le duo du milieu.

Au poste de latéral droit, Youssouf Sabaly remplace Bouna Sarr, avancé comme excentré. Pour le reste, c’est du classique. Saliou Ciss garde sa place aux dépens de Fodé Ballo Touré, alors que Ismaïla Sarr va évoluer sur le côté gauche de l’attaque des Lions.

Sur le front de l’attaque, Aliou Cissé a opté pour deux attaquants de pointe, Boulaye Dia en numéro 9 et Sadio Mané comme attaquant de soutien.



Le onze des Lions : Kalidou Koulibaly, Pape Abdou Cissé, Saliou Ciss, Youssouf Sabaly, Gana Guèye, Nampalys Mendy, Ismaïla Sarr, Bouna Sarr, Sadio Mané et Boulaye Dia