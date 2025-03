Sénégal - Écarts sur la dette publique et incohérences : Le FMI veut mieux cerner les procédures ayant conduit à ces insuffisances

L’équipe des services du FMI, dirigée par Edward Gemayel, a conclu sa mission au Sénégal du 18 au 26 mars 2025 par une déclaration revenant sur les conclusions du rapport d’audit de la Cour des comptes publié le 12 février 2025. Ce rapport, qui a examiné l’exécution budgétaire sur la période 2019–2023, a confirmé d’importantes déclarations erronées concernant les déficits budgétaires et la dette publique. La mission du Fonds monétaire international a analysé l’ampleur des écarts constatés, cherchant surtout à comprendre les mécanismes ayant conduit à ces incohérences. Le FMI a également échangé avec les nouvelles autorités sur les mesures correctrices à prendre pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent.



De graves lacunes dans le contrôle budgétaire et la reddition des comptes



Citant le rapport de la Cour des comptes, le FMI évoque d’importantes révisions des données budgétaires du Sénégal pour la période 2019–2023. Plus précisément, « le déficit budgétaire moyen a été révisé à la hausse de 5,6 points de PIB, tandis que la dette de l’administration centrale est passée de 74,4 % à 99,7 % du PIB à fin 2023 », constate le Fonds.



Selon le FMI, ces révisions reflètent principalement des passifs non divulgués antérieurement, dont des emprunts dissimulés représentant 25,3 points de PIB. « Les conclusions du rapport mettent en lumière de graves lacunes dans le contrôle budgétaire et la reddition des comptes, soulignant l’urgence de mettre en œuvre des réformes structurelles. La mission a cherché à mieux cerner l’ampleur des écarts et les insuffisances juridiques, institutionnelles et procédurales qui les ont rendus possibles. »



La dette de l’administration centrale est estimée à 105,7 % du PIB à fin 2024



Les discussions ont également porté sur l’identification de mesures correctrices pour améliorer la transparence budgétaire et renforcer le contrôle des finances publiques, afin d’éviter la récurrence de telles pratiques. « L’activité économique du Sénégal est restée résiliente en 2024, et les premières estimations indiquent une croissance du PIB réel d’environ 6,0 %, soutenue par une solide performance du secteur des hydrocarbures. L’inflation est restée faible, avec une moyenne de 0,8 %, contribuant à un environnement de prix stable, tandis que le déficit budgétaire s’est établi à 11,7 % du PIB. Cependant, la dette de l’administration centrale est estimée à 105,7 % du PIB à fin 2024 », rapportent le chef de mission du FMI au Sénégal et son équipe.